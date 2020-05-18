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САП сообщила еще одно подозрение экс-нардепу Березкину

Понедельник, 18 мая 2020, 15:11
САП сообщила еще одно подозрение экс-нардепу Березкину

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в злоупотреблении властью экс-нардепу Станиславу Березкину, который был в группах "Возрождение" и "Воля народа", за получение незаконной компенсации за жилье.

Источник: пресс-служба САП, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно: "18 мая... сообщено о подозрении в получении незаконной компенсации за наем жилья в ГП "Гостиничный комплекс "Киев" в размере более 937 тысяч гривен еще одному народному депутату Украины VIII созыва.

Бывшему нардепу инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины, то есть злоупотребление властью или служебным положением".

Детали: Следствие установило, что несмотря на наличие собственного жилья в центре столицы, Березкин получил право пользования гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Киев".

В результате таких действий нардепа с ноября 2014 по август 2019 года было безосновательно выплачено на аренду более 937 тысяч гривен.

Также отмечается, что указанный депутат является подозреваемым по еще одному делу – о хищении $ 20 млн "Ощадбанка".

В САП традиционно не называют имени подозреваемого, но по делу о хищениях в "Ощадбанке" проходит Березкин. То, что новое подозрение сообщили именно этому экс-нардепу, подтвердили источники УП.

Украинская правда

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Темы: Антикоррупционная прокуратуракоррупция
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