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З 19 травня у Києві друга хвиля випробувань тепломереж: хто залишиться без гарячої води

Понеділок, 18 травня 2020, 17:19

Друга черга гідравлічних випробувань тепломереж в Києві розпочнеться 19 травня.

Джерело: Київтеплоенерго

Дослівно: "На міцність випробовуватимуть мережі частини Солом’янки, Шулявки, Теремків, Осокорків та центру Києва. Загалом близько 10% житлових будинків (1300) столиці. Це клієнти, що отримують теплову енергію від ТЕЦ-5. Випробування триватимуть близько двох тижнів — до 5 червня".

Деталі: Адреси будинків, де буде тимчасово відсутнє гаряче водопостачання через гідравлічні випробування мереж, розміщені на офіційному сайті Київтеплоенерго. Найсвіжіші оновлення інформації — у телеграм-каналі Київтеплоенерго.

Клієнти також можуть отримати інформацію в Центральній диспетчерській з питань ЖКГ за номером 15-57 (зі стаціонарного телефону) або (044) 500-1557 (з мобільного).

Що передувало: Цього року гідравлічні випробування тепломереж у Києві розпочалися пізніше, ніж зазвичай, через карантин. Після послаблення обмежувальних заходів у столиці 12 травня випробування розпочалися на малих котельнях та ТЕЦ-6, які обслуговують Троєщину, Лісовий масив, Воскресенку, Оболонь, Мінський масив, Виноградар та Відрадний.

Завершення першої черги випробувань очікується 25 травня.

Комунальники звітують, що станом на 18 травня виявили 105 пошкоджень, з них на 54-х ділянках вже завершені ремонтні роботи.

 

Українська правда
Теми: Київвода


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