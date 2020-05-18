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С 19 мая в Киеве вторая волна испытаний теплосетей: кто останется без горячей воды

Понедельник, 18 мая 2020, 17:19

Вторая очередь гидравлических испытаний теплосетей в Киеве начнется 19 мая.

Источник: Киевтеплоэнерго

Дословно: "На прочность будут испытывать теплосети части Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорки и центра Киева. Всего около 10% жилых домов (1300) столицы. Это клиенты, получающие тепловую энергию от ТЭЦ-5. Испытания продлятся около двух недель - до 5 июня".

Детали: Адреса домов, где будет временно отсутствовать горячее водоснабжение через гидравлические испытания сетей, размещенные на официальном сайте Киевтеплоэнерго. Самые свежие обновления информации - в телеграмм-канале Киевтеплоэнерго.

Клиенты также могут получить информацию в Центральной диспетчерской по вопросам ЖКХ по телефону 15-57 (со стационарного телефона) или (044) 500-1557 (с мобильного).

Что предшествовало: В этом году гидравлические испытания теплосетей в Киеве начались позже, чем обычно, из-за карантина. После ослабления ограничительных мероприятий в столице 12 мая испытания начались в малых котельных и ТЭЦ-6, которые обслуживают Троещину, Лесной массив, Воскресенку, Оболонь, Минский массив, Виноградарь и Отрадный.

Завершение первой очереди испытаний ожидается 25 мая.

Коммунальщики отчитываются, что по состоянию на 18 мая обнаружили 105 повреждений, из них на 54-х участках уже завершены ремонтные работы.

Украинская правда
Темы: Киеввода


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