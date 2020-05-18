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ЦВК спрощує процедуру зміни виборчої адреси

Понеділок, 18 травня 2020, 17:38
ЦВК спрощує процедуру зміни виборчої адреси

Центральна виборча комісія затвердила новий порядок, який дозволяє змінити виборчу адресу безвідносно до реєстрації місця проживання. Він набирає чинності з 1 липня 2020 року.

Джерело: чергове засідання Центрвиборчкому 18 травня, про яке повідомляє пресслужба комісії

Деталі: Згідно з повідомленням, цей порядок спрямований на реалізацію виборчих прав як внутрішньо переміщених осіб, так й інших виборців, які з певних причин вимушені проживати не за місцем своєї реєстрації.

У ЦВК наголосили, що можливість змінити виборчу адресу за місцем свого фактичного проживання безумовно збільшить кількість виборців, які зможуть взяти участь у голосуванні.

Ухваленим порядком, зокрема, передбачено, що виборець може подати заяву щодо зміни виборчої адреси як у паперовій, так і в електронній формі через інтернет.

Така заява може бути подана у будь-який час, але не пізніше ніж на 5-й день з дня початку виборчого процесу. Окрім того, виборець може звернутися з новою заявою не раніше ніж через 180 днів після дати внесення останньої зміни виборчої адреси такого виборця.

Пряма мова голови ЦВК Олега Діденка: "Відтак, після ухвалення цього Порядку ми розширюємо можливості для реалізації виборчих прав громадян. Зокрема, завдяки зазначеній процедурі у найближчих місцевих виборах зможуть взяти участь внутрішньо переміщені особи. Своєю чергою для інших громадян України вона створить можливість голосувати у тих територіальних громадах, де вони фактично проживають".

Що передувало: Раніше Центральна виборча комісія дозволила змінювати місце голосування онлайн і одразу на 2 тури.

Навесні 2019 року під час президентських виборів в Україні виборці, які хотіли змінити місце голосування, були змушені відстояти довгі черги.

Українська правда

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Теми: ЦВКвибори
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