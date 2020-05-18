ЦИК упрощает процедуру смены избирательного адреса

Центральная избирательная комиссия утвердила новый порядок, который позволяет изменить избирательный адрес безотносительно к регистрации места жительства. Он вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Источник: очередное заседание Центризбиркома 18 мая, о котором сообщает пресс-служба комиссии

Детали: Согласно сообщению, этот порядок направлен на реализацию избирательных прав как внутренне перемещенных лиц, так и других избирателей, которые по определенным причинам вынуждены проживать не по месту своей регистрации.

В ЦИК отметили, что возможность изменить избирательный адрес по месту своего фактического проживания безусловно увеличит количество избирателей, которые смогут принять участие в голосовании.

Принятым порядком, в частности, предусмотрено, что избиратель может подать заявление об изменении избирательного адреса как в бумажной, так и в электронной форме через интернет.

Такое заявление может быть подано в любое время, но не позднее чем на 5-й день со дня начала избирательного процесса. Кроме того, избиратель может обратиться с новым заявлением не раньше, чем через 180 дней после даты внесения последнего изменения избирательного адреса такого избирателя.

Прямая речь председателя ЦИК Олега Диденко: "Следовательно, после принятия этого Порядка мы расширяем возможности для реализации избирательных прав граждан. В частности, благодаря указанной процедуре в ближайших местных выборах смогут принять участие внутренне перемещенные лица. В свою очередь, для других граждан Украины она создаст возможность голосовать в тех территориальных общинах, где они фактически проживают".

Что предшествовало: Раньше Центральная избирательная комиссия разрешила менять место голосования онлайн и сразу на 2 тура.

Весной 2019 года во время президентских выборов в Украине избиратели, которые хотели изменить место голосования, были вынуждены отстоять длинные очереди.