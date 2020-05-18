Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦИК упрощает процедуру смены избирательного адреса

Понедельник, 18 мая 2020, 17:38
ЦИК упрощает процедуру смены избирательного адреса

Центральная избирательная комиссия утвердила новый порядок, который позволяет изменить избирательный адрес безотносительно к регистрации места жительства. Он вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Источник: очередное заседание Центризбиркома 18 мая, о котором сообщает пресс-служба комиссии

Детали: Согласно сообщению, этот порядок направлен на реализацию избирательных прав как внутренне перемещенных лиц, так и других избирателей, которые по определенным причинам вынуждены проживать не по месту своей регистрации.

В ЦИК отметили, что возможность изменить избирательный адрес по месту своего фактического проживания безусловно увеличит количество избирателей, которые смогут принять участие в голосовании.

Принятым порядком, в частности, предусмотрено, что избиратель может подать заявление об изменении избирательного адреса как в бумажной, так и в электронной форме через интернет.

Такое заявление может быть подано в любое время, но не позднее чем на 5-й день со дня начала избирательного процесса. Кроме того, избиратель может обратиться с новым заявлением не раньше, чем через 180 дней после даты внесения последнего изменения избирательного адреса такого избирателя.

Прямая речь председателя ЦИК Олега Диденко: "Следовательно, после принятия этого Порядка мы расширяем возможности для реализации избирательных прав граждан. В частности, благодаря указанной процедуре в ближайших местных выборах смогут принять участие внутренне перемещенные лица. В свою очередь, для других граждан Украины она создаст возможность голосовать в тех территориальных общинах, где они фактически проживают".

Что предшествовало: Раньше Центральная избирательная комиссия разрешила менять место голосования онлайн и сразу на 2 тура.

Весной 2019 года во время президентских выборов в Украине избиратели, которые хотели изменить место голосования, были вынуждены отстоять длинные очереди.

Украинская правда
Темы: ЦИКвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
ЦИК
Очевидная неочевидность: как Украина будет избирать парламент X созыва?
ЦИК признала новым нардепом от "Европейской солидарности" Никорак 
ЦИК не признал нардепами следующих в списке ОПЗЖ после Королевской и Волошина
Последние новости
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
Все новости...
Реклама: