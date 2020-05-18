Усі розділи
Укр / Рус

Російські найманці тричі порушили "тишу"

Понеділок, 18 травня 2020, 18:19

18 травня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Богданівки противник застосував міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети.

Неподалік населеного пункту Тарамчук ворог вів вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а захисників Широкиного обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українські воїни на всі обстріли давали жорстку відповідь та подавляли ворожий вогонь наявними засобами. Підрозділи Об’єднаних сил надійно утримують займані рубежі та готові негайно реагувати на будь-які провокації окупантів.

Українська правда
Теми: ООСбойові діїокупація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський зробить два великих ісламських свята державними і побудує нову мечеть

фотоМіністр юстиції замовив обід з Лук‘янівського СІЗО

Запуск автотранспорту після карантину: МОЗ підготувало рекомендації

У Києві відновлюють роботу спортзали, ринки та великі магазини

В уряді подумують запустити громадський транспорт. Але не у всіх регіонах

інфографікаУкраїнці відповіли, як би голосували за Зеленського і Порошенка рік по тому

Усі головні новини...
ООС
Російські окупанти поранили трьох українських військових – ООС
Бойовики двічі порушили "тишу" мінометним вогнем
Окупанти обстріляли Оріхове: двох бійців ООС поранили
Останні новини
18:35
В Іспанії добова смертність від коронавірусу менша за 100 другий день поспіль
18:33
Кількість звернень споживачів фінпослуг зросла у 1,5 рази – НБУ
18:26
Словаччина з середи відкриває ТРЦ, кінотеатри і спортзали
18:24
Бізнес поступово оговтується: працює 61% ресторанів, ростуть реєстрації ФОПів
18:19
Російські найманці тричі порушили "тишу"
18:19
Рефінанс від НБУ: 6 банків отримали ще 670 мільйонів
18:10
У Києві знизилась захворюваність на грип і ГРВІ – КМДА
18:09
Вартість автогазу в середньому зросла на 27 копійок
17:56
фото В Одесі обвалилась стіна 5-поверхівки: мешканців евакуювали
17:51
Ощадбанк збільшив прибуток до 3,3 мільярдів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!