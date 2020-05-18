Російські найманці тричі порушили "тишу"

18 травня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Богданівки противник застосував міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети.

Неподалік населеного пункту Тарамчук ворог вів вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а захисників Широкиного обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українські воїни на всі обстріли давали жорстку відповідь та подавляли ворожий вогонь наявними засобами. Підрозділи Об’єднаних сил надійно утримують займані рубежі та готові негайно реагувати на будь-які провокації окупантів.