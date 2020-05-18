Российские наемники трижды нарушили "тишину"

18 мая вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы.

Источник: штаб ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Богдановки противник применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.

Недалеко от населенного пункта Тарамчук враг вел огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Широкино обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские воины на все обстрелы давали жесткий ответ и подавляли вражеский огонь имеющимися средствами. Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи и готовы немедленно реагировать на любые провокации оккупантов.