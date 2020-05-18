Усі розділи
Укр / Рус

Антикорупційний суд скасував заочний арешт міністра часів Януковича

Понеділок, 18 травня 2020, 18:51

Вищий антикорупційний суд скасував рішення про заочний арешт колишнього міністра доходів і зборів в уряді Миколи Азарова - Олександра Клименка.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі:  Як повідомила виданню речниця суду Олеся Чемерис, рішення минулого тижня ухвалила Апеляційна палата ВАКС. Причину такого рішення представниця суду уточнити не змогла, оскільки, за її словами, наразі суд оголосив лише резолютивну його частину.

За словами Чемерис, повний текст рішення, зокрема мотиваційна частина й обґрунтування, будуть оголошені пізніше.

В Офісі генпрокурора рішення суду наразі не коментували.

Нагадаємо: У серпні 2019 року Печерський райсуд Києва заочно взяв під варту Клименка у провадженні про незаконне відшкодування ПДВ за участю фіктивних підприємств.

За даними ГПУ, екс-міністр у 2012-2013 роках, "перебуваючи у складі очолюваної Віктором Януковичем злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн, тобто в особливо великому розмірі, шляхом незаконного відшкодування з держбюджету ПДВ на рахунки 3 фіктивних підприємств".

Теми: Клименкоарештсуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський зробить два великих ісламських свята державними і побудує нову мечеть

фотоМіністр юстиції замовив обід з Лук‘янівського СІЗО

Запуск автотранспорту після карантину: МОЗ підготувало рекомендації

У Києві відновлюють роботу спортзали, ринки та великі магазини

В уряді подумують запустити громадський транспорт. Але не у всіх регіонах

інфографікаУкраїнці відповіли, як би голосували за Зеленського і Порошенка рік по тому

Усі головні новини...
Клименко
ЄС може зняти санкції з Арбузова, Пшонки та Клименка – журналіст
Суд заочно арештував міністра доходів часів Януковича
Коломойський розповів про свої контакти з Зеленським
Останні новини
19:11
Рада не розглядатиме законопроєкт про гральний бізнес цього тижня
19:06
документСБУ розслідуватиме можливу держзраду Єрмака та Кучми – нардеп
19:02
Rozetka відкрила перший офлайн-магазин у Львові
18:59
Франція і Німеччина запропонували фонд відновлення від коронавірусу у 500 млрд євро
18:58
Нафта продовжує активно дорожчати, попит відновлюється
18:51
Антикорупційний суд скасував заочний арешт міністра часів Януковича
18:35
В Іспанії добова смертність від коронавірусу менша за 100 другий день поспіль
18:33
Кількість звернень споживачів фінпослуг зросла у 1,5 рази – НБУ
18:26
Словаччина з середи відкриває ТРЦ, кінотеатри і спортзали
18:24
Бізнес поступово оговтується: працює 61% ресторанів, ростуть реєстрації ФОПів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!