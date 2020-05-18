Антикорупційний суд скасував заочний арешт міністра часів Януковича

Вищий антикорупційний суд скасував рішення про заочний арешт колишнього міністра доходів і зборів в уряді Миколи Азарова - Олександра Клименка.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Як повідомила виданню речниця суду Олеся Чемерис, рішення минулого тижня ухвалила Апеляційна палата ВАКС. Причину такого рішення представниця суду уточнити не змогла, оскільки, за її словами, наразі суд оголосив лише резолютивну його частину.

За словами Чемерис, повний текст рішення, зокрема мотиваційна частина й обґрунтування, будуть оголошені пізніше.

В Офісі генпрокурора рішення суду наразі не коментували.

Нагадаємо: У серпні 2019 року Печерський райсуд Києва заочно взяв під варту Клименка у провадженні про незаконне відшкодування ПДВ за участю фіктивних підприємств.

За даними ГПУ, екс-міністр у 2012-2013 роках, "перебуваючи у складі очолюваної Віктором Януковичем злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн, тобто в особливо великому розмірі, шляхом незаконного відшкодування з держбюджету ПДВ на рахунки 3 фіктивних підприємств".