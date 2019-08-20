Суд заочно арештував міністра доходів часів Януковича

Джерело: Генеральна прокуратура.

Печерський райсуд Києва заочно взяв під варту колишнього голову Державної податкової служби України (міністра доходів і зборів України) Олександра Клименка у провадженні про незаконне відшкодування ПДВ за участю фіктивних підприємств. .

19 серпня слідчий суддя задоволено відповідне клопотання прокурора.

Деталі. Головна військова прокуратура ГПУ 21 квітня 2017 року завершила спеціальне досудове розслідування (заочне) кримінального провадження за підозрою колишнього голови ДФС (міністра доходів і зборів) у правопорушеннях за ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 ККУ.

"На теперішній час триває процес ознайомлення сторони захисту підозрюваного з матеріалами кримінального провадження… З метою затягування та зриву судового процесу адвокати підозрюваного вкотре самоусунулись від захисту підозрюваного та жодного разу не з’явились у судове засідання для захисту інтересів свого клієнта", – стверджує ГПУ.

З метою дотримання прав підозрюваного і вимог КПК України, суд залучив адвоката з центру надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Олександр Клименко

Клименка підозрюють в участі у скоєнні злочинною організацією особливо тяжкого злочину проти державної власності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах, та злочину невеликої тяжкості у сфері службової діяльності.

За даними ГПУ, екс-міністр у 2012-2013 роках, "перебуваючи у складі очолюваної Віктором Януковичем злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн, тобто в особливо великому розмірі, шляхом незаконного відшкодування з держбюджету ПДВ на рахунки 3 фіктивних підприємств.

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