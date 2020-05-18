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Антикоррупционный суд отменил заочный арест министра времен Януковича

Понедельник, 18 мая 2020, 18:51
Антикоррупционный суд отменил заочный арест министра времен Януковича

Высший антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов в правительстве Николая Азарова - Александра Клименко.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Как сообщила изданию пресс-секретарь суда Олеся Чемерис, решение на прошлой неделе приняла Апелляционная палата ВАКС. Причину такого решения представитель суда уточнить не смогла, поскольку, по ее словам, пока суд огласил лишь резолютивную его часть.

По словам Чемерис, полный текст решения, в частности мотивационная часть и обоснование, будут объявлены позже.

В Офисе генпрокурора решение суда пока не комментировали.

Напомним: В августе 2019 года Печерский райсуд Киева заочно взял под стражу Клименко в деле о незаконном возмещении НДС с участием фиктивных предприятий.

По данным ГПУ, экс-министр в 2012-2013 годах, "находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, то есть в особо крупном размере путем незаконного возмещения из госбюджета НДС на счета 3 фиктивных предприятий".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Клименкоарестсуд
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