Україна екстрадувала одного з ключових лідерів "ІДІЛу"

Служба безпеки України конвоювала і передала правоохоронним органам Грузії одного з членів терористичної організації "Ісламська держава".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Громадянин Грузії на прізвисько "Аль Бара Шишані" перебував у міжнародному розшуку згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу. Зловмисник входив до керівної ланки "ІДІЛ".

Улітку 2018 року терорист незаконно прибув в Україну, використавши підроблений паспорт.

Передісторія: Співробітники української спецслужби затримали терориста "Ісламської держави" 12 листопада 2019 року на Київщині.