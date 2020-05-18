Україна екстрадувала одного з ключових лідерів "ІДІЛу"
Понеділок, 18 травня 2020, 19:33
Служба безпеки України конвоювала і передала правоохоронним органам Грузії одного з членів терористичної організації "Ісламська держава".
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Громадянин Грузії на прізвисько "Аль Бара Шишані" перебував у міжнародному розшуку згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу. Зловмисник входив до керівної ланки "ІДІЛ".
Улітку 2018 року терорист незаконно прибув в Україну, використавши підроблений паспорт.
Передісторія: Співробітники української спецслужби затримали терориста "Ісламської держави" 12 листопада 2019 року на Київщині.
Українська правда