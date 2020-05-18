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Україна екстрадувала одного з ключових лідерів "ІДІЛу"

Понеділок, 18 травня 2020, 19:33

Служба безпеки України конвоювала і передала правоохоронним органам Грузії одного з членів  терористичної організації "Ісламська держава".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Громадянин Грузії на прізвисько "Аль Бара Шишані" перебував у міжнародному розшуку згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу. Зловмисник входив до керівної ланки "ІДІЛ".

Улітку 2018 року терорист незаконно прибув в Україну, використавши підроблений паспорт.

Передісторія: Співробітники української спецслужби затримали терориста "Ісламської держави" 12 листопада 2019 року на Київщині.

Українська правда
Теми: тероризмСБУГрузія


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