Украина экстрадировала одного из ключевых лидеров "ИДИЛ"

Служба безопасности Украины конвоировала и передала правоохранительным органам Грузии одного из членов террористической организации "Исламское государство".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" находился в международном розыске согласно учетам Генерального секретариата Интерпола. Злоумышленник входил в руководящее звено "ИДИЛ".

Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт.

Предыстория: Сотрудники украинской спецслужбы задержали террориста "Исламского государства" 12 ноября 2019 на Киевщине.