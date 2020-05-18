Украина экстрадировала одного из ключевых лидеров "ИДИЛ"
Понедельник, 18 мая 2020, 19:33
Служба безопасности Украины конвоировала и передала правоохранительным органам Грузии одного из членов террористической организации "Исламское государство".
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: Гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" находился в международном розыске согласно учетам Генерального секретариата Интерпола. Злоумышленник входил в руководящее звено "ИДИЛ".
Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт.
Предыстория: Сотрудники украинской спецслужбы задержали террориста "Исламского государства" 12 ноября 2019 на Киевщине.
Украинская правда