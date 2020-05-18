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Украина экстрадировала одного из ключевых лидеров "ИДИЛ"

Понедельник, 18 мая 2020, 19:33

Служба безопасности Украины конвоировала и передала правоохранительным органам Грузии одного из членов террористической организации "Исламское государство".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" находился в международном розыске согласно учетам Генерального секретариата Интерпола. Злоумышленник входил в руководящее звено "ИДИЛ".

Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт.

Предыстория: Сотрудники украинской спецслужбы задержали террориста "Исламского государства" 12 ноября 2019 на Киевщине.

Украинская правда
Темы: терроризмСБУГрузия


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