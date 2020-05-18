Під офісом Гордона пікетують через інтерв’ю з Гіркіним

Під офісом журналіста Дмитра Гордона влаштували протест через інтерв'ю з колишнім ватажком бойовиків, росіянином Ігорем Стрєлковим (Гіркіним).

Джерело: "Українська правда"

Деталі: На акцію прийшли кілька десятків людей. Серед учасників протесту, зокрема, присутній лідер націоналістичної "С14" Євген Карась. Також присутні журналісти.

Протестувальники написали на землі нецензурний надпис, співзвучний з прізвищем журналіста.

Учасники акції заявили, що будуть телефонувати Гордону.

Передісторія: 18 травня Гордон проводив інтерв’ю із терористом Стрєлковим. Їхня розмова тривала майже 4 години.

Згодом стало відомо, що Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора проведуть перевірку інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона із колишнім так званим "міністром оборони ДНР" Ігорем Стрєлковим (Гіркіним).