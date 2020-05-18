Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под офисом Гордона пикетируют из-за интервью с Гиркиным

Понедельник, 18 мая 2020, 21:56
Под офисом Гордона пикетируют из-за интервью с Гиркиным

Под офисом журналиста Дмитрия Гордона устроили протест из-за интервью с бывшим главарем боевиков, россиянином Игорем Стрелков (Гиркиным).

Источник: "Украинская правда"

Детали: На акцию пришли несколько десятков человек. Среди протестующих, в частности, присутствовал националист Евгений Карась. Также присутствуют журналисты.

 

Протестующие написали на земле нецензурную надпись, созвучную с фамилией журналиста.

Участники акции заявили, что будут звонить Гордону.

  

Предыстория: 18 мая Гордон проводил интервью с террористом Стрелковым. Их разговор длился почти 4 часа.

Позже Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора проведет проверку интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим так называемым "министром обороны ДНР" Игорем Стрелков (Гиркиным).

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
Все новости...
Реклама: