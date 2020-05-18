Под офисом Гордона пикетируют из-за интервью с Гиркиным

Под офисом журналиста Дмитрия Гордона устроили протест из-за интервью с бывшим главарем боевиков, россиянином Игорем Стрелков (Гиркиным).

Источник: "Украинская правда"

Детали: На акцию пришли несколько десятков человек. Среди протестующих, в частности, присутствовал лидер националистической "С14" Евгений Карась. Также присутствуют журналисты.

Протестующие написали на земле нецензурную надпись, созвучную с фамилией журналиста.

Участники акции заявили, что будут звонить Гордону.

Предыстория: 18 мая Гордон проводил интервью с террористом Стрелковым. Их разговор длился почти 4 часа.

Позже Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора проведет проверку интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим так называемым "министром обороны ДНР" Игорем Стрелков (Гиркиным).