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Коломойський спростовує, що купував "Фокус"

Вівторок, 19 травня 2020, 00:31

Олігарх Ігор Коломойський спростовує повідомлення ЗМІ, що новий власник журналу "Фокус" представляє його інтереси.

Джерело: "Українська правда"

Пряма мова олігарха: "Це повна брехня", - написав олігарх журналісту УП пересилаючи посилання на новину про купівлю ним журналу "Фокус".

Деталі: На уточнення, чи є у Коломойського домовленості з Олександром Борщевичем, олігарх відповів: Я взагалі не знаю, хто він. Ніколи не бачив і не чув про нього.

На запитання, чи збирається олігарх купувати "Фокус". Коломойський відповів: "зрозуміло, що ні".

Що було раніше: "Детектор медіа" з посиланням на джерела повідомив, що новий власник журналу представляє інтереси олігарха Ігоря Коломойського.

Українська правда
Теми: КоломойськийЗМІ
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