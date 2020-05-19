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Коломойский опровергает, что покупал "Фокус"

Вторник, 19 мая 2020, 00:31

Олигарх Игорь Коломойский опровергает сообщения СМИ, что новый владелец журнала "Фокус" представляет его интересы.

Источник: "Украинская правда"

Прямая речь олигарха: "Это полная ложь", - написал олигарх журналисту УП пересылая ссылки на новость о покупке им журнала "Фокус".

Детали: На уточнение, есть ли у Коломойского договоренности с Александром Борщевича, олигарх ответил: Я вообще не знаю, кто он. Никогда не видел и не слышал о нем.

На вопрос, собирается олигарх покупать "Фокус". Коломойский ответил: "понятно, что нет".

Что было раньше: "Детектор медиа" со ссылкой на источники сообщил, что новый владелец журнала представляет интересы олигарха Игоря Коломойского.

Украинская правда

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Темы: КоломойскийСМИ
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