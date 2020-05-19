Усі розділи
Укр / Рус

Бразилія випередила Великобританію за кількістю заражень COVID-19

Вівторок, 19 травня 2020, 03:52

За час пандемії нового коронавірусу в Бразилії на COVID-19 захворіли 255 368 осіб. В той же час у Великій Британії зафіксовано 246 406 випадки захворювання.

Джерело: дані сайту worldometers, дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: у Великій Британії з 246 406 ( + 2711 хворих за минулу добу ) випадків захворювання 34 796 людина померла, 1090 пацієнтів вже одужало. Перші два діагностовані випадки COVID-19 в країні були виявлені 31 січня.

В Бразилії з 255 368 ( +14 288 ) захворілих 16 853 людини померло, 100 459 людей одужало. 26 лютого в країні підтвердили перший випадок COVID-19.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:  

  • Секретні служби США дізналися, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавирусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.

Теми: коронавірусВелика БританіяБразилія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоГордон заявив, що брав інтерв'ю за сприяння спецслужб, а флешки надіслав у Гаагу

фотоПід офісом Гордона пікетують через інтерв’ю з Гіркіним

оновленоОфіс генпрокурора долучить до розслідувань проти Росії інтерв’ю Гордона із Гіркіним

фото, відео, доповненоВ Одесі обвалилась стіна 5-поверхівки: поліція назвала можливу причину

документСБУ розслідуватиме можливу держзраду Єрмака та Кучми – нардеп

Зеленський зробить два великих ісламських свята державними і побудує нову мечеть

Усі головні новини...
коронавірус
В Індії вже понад 100 тисяч заражень COVID-19
В МЗС розповіли, скільки українців хворіють на коронавірус
Кабмін протягом тижня запустить громадський транспорт, метро та відкриє дитсадки
Останні новини
03:52
Бразилія випередила Великобританію за кількістю заражень COVID-19
03:13
ФотоКосмічний корабель SpaceX Crew Dragon доставили на космодром NASA
02:32
Трамп: ми повинні спростити процес продажу зброї іншим країнам, щоб ті не купували його у Росії
02:00
В Індії вже понад 100 тисяч заражень COVID-19
01:06
В МЗС розповіли, скільки українців хворіють на коронавірус
00:31
Коломойський спростовує, що купував "Фокус"
23:53
відеоГордон заявив, що брав інтерв'ю за сприяння спецслужб, а флешки надіслав у Гаагу
23:23
Кабмін протягом тижня запустить громадський транспорт, метро та відкриє дитсадки
23:16
Новини економіки: регулювання цін, "Нафтогаз", "Укрзалізниця"
22:58
Коломойський купив "Фокус" та може призначити Дубінського куратором
Усі новини...