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Бразилія випередила Великобританію за кількістю заражень COVID-19

Вівторок, 19 травня 2020, 03:52

За час пандемії нового коронавірусу в Бразилії на COVID-19 захворіли 255 368 осіб. В той же час у Великій Британії зафіксовано 246 406 випадки захворювання.

Джерело: дані сайту worldometers, дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: у Великій Британії з 246 406 ( + 2711 хворих за минулу добу ) випадків захворювання 34 796 людина померла, 1090 пацієнтів вже одужало. Перші два діагностовані випадки COVID-19 в країні були виявлені 31 січня.

В Бразилії з 255 368 ( +14 288 ) захворілих 16 853 людини померло, 100 459 людей одужало. 26 лютого в країні підтвердили перший випадок COVID-19.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:  

  • Секретні служби США дізналися, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавирусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.

Теми: коронавірусВелика БританіяБразилія
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