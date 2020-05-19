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Бразилия опередила Великобританию по количеству заражений COVID-19

Вторник, 19 мая 2020, 03:52

За время пандемии нового коронавируса в Бразилии на COVID-19 заболели 255 368 человек. В то же время в Великобритании зафиксировано 246 406 случаев заболевания.

Источник: данные сайта worldometers, данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: в Великобритании с 246 406 (+ 2711 больных за минувшие сутки) случаев заболевания 34796 человек умер, 1090 пациентов уже выздоровели. Первые два диагностированы случаи COVID-19 в стране были обнаружены 31 января.

В Бразилии с 255 368 (+14 288) заболевших 16853 человека умерло, 100 459 человек выздоровели. 26 февраля в стране подтвердили первый случай COVID-19.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • Секретные службы США провели анализ и пришли к выводу, что Китай в начале января скрыл масштабы вспышки и высокую степень опасности коронавируса с целью провести закупку лекарств и средств защиты от болезни.

Темы: коронавирусВеликобританияБразилия
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