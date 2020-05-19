Трамп заявив, що ВООЗ завжди була на боці Китаю

Президент США Дональд Трамп назвав Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) "маріонеткою" Китаю.

Джерело: BBC

Пряма мова: "Вони (ВООЗ - ред) маріонетка Китаю, вони орієнтовані на Китай, якщо говорити точніше. ВООЗ завжди була на боці Китаю".

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