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Трамп заявив, що ВООЗ завжди була на боці Китаю

Вівторок, 19 травня 2020, 04:43
Трамп заявив, що ВООЗ завжди була на боці Китаю

Президент США Дональд Трамп назвав Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) "маріонеткою" Китаю. 

Джерело: BBC

Пряма мова: "Вони (ВООЗ - ред) маріонетка Китаю, вони орієнтовані на Китай, якщо говорити точніше. ВООЗ завжди була на боці Китаю".

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Нагадаємо:  

  • Секретні служби США дізналися, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавирусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.

Теми: СШАКитайТрампкоронавірус
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