Трамп заявил, что ВОЗ всегда была на стороне Китая

Президент США Дональд Трамп назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) "марионеткой" Китая.

Источник: BBC

Прямая речь: "Они (ВОЗ - ред) марионетка Китая, они ориентированы на Китай, если говорить точнее. ВОЗ всегда была на стороне Китая".

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Напомним: