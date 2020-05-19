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Трамп заявил, что ВОЗ всегда была на стороне Китая

Вторник, 19 мая 2020, 04:43

Президент США Дональд Трамп назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) "марионеткой" Китая.

Источник: BBC

Прямая речь: "Они (ВОЗ - ред) марионетка Китая, они ориентированы на Китай, если говорить точнее. ВОЗ всегда была на стороне Китая".

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Напомним:

  • Секретные службы США провели анализ и пришли к выводу, что Китай в начале января скрыл масштабы вспышки и высокую степень опасности коронавируса с целью провести закупку лекарств и средств защиты от болезни.

Темы: СШАКитайТрампкоронавирус


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