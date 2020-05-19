За добу у світі підтверджено 88 858 нових випадків COVID-19
Вівторок, 19 травня 2020, 05:04
18 травня у світі діагностували 88 858 заражень COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: у США за минулу добу діагностували 22 630 випадків захворювання на коронавірус, в Бразилії 14 288, в Росії 8926, Індії 4630, Великій Британії 2711.
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Нагадаємо:
- Секретні служби США дізналися, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавирусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.