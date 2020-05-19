За сутки в мире подтверждено 88 858 новых случаев COVID-19
Вторник, 19 мая 2020, 05:04
18 мая в мире диагностировали 88858 заражений COVID-19.
Источник: Worldometers
Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 22 630 случаев заболевания коронавирус, в Бразилии 14 288, в России 8926, Индии 4630, Великобритании 2711.
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Напомним:
- Секретные службы США провели анализ и пришли к выводу, что Китай в начале января скрыл масштабы вспышки и высокую степень опасности коронавируса с целью провести закупку лекарств и средств защиты от болезни.