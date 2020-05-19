Україна екстрадувала до Грузії лідера терористичної організації "Ісламська держава"

СБУ конвоювала і передала правоохоронним органам Грузії одного з членів терористичної організації "Ісламська держава" відомого як "Аль Бара Шишані".

Джерело: прес-служба СБУ. State Security Service Of Georgia

Дослівно: "Громадянин Грузії на прізвисько "Аль Бара Шишані" перебував у міжнародному розшуку згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу. Зловмисник входив до керівної ланки "ІДІЛ". Улітку 2018 року терорист незаконно прибув в Україну, використавши підроблений паспорт".

Деталі: Служба державної безпеки Грузії повідомила, що літак авіакомпанії SkyUp доставив "Аль Бара Шишани" в супроводі конвою до аеропорту Тбілісі в неділю, 17 травня. Справа ватажка ІДІЛ буде слухатися в Тбіліському міському суді.

Що було раніше: Служба безпеки спільно з Міністерством внутрішніх справ Грузії та Центральним розвідувальним управлінням США затримала на Київщині одного з ключових терористів "Ісламської держави".