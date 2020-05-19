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Украина экстрадировала в Грузию лидера террористической организации "Исламское государство"

Вторник, 19 мая 2020, 06:19

СБУ конвоировала и передала правоохранительным органам Грузии одного из членов террористической организации "Исламское государство" известного как "Аль Бара Шишани".

Источник: пресс-служба СБУ.  State Security Service Of Georgia

Дословно: "Гражданин Грузии по прозвищу" Аль Бара Шишани "находился в международном розыске согласно учетам Генерального секретариата Интерпола. Злоумышленник входил к руководящему звену "Идил". Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт ".

Деталі: Служба державної безпеки Грузії повідомила, що літак авіакомпанії SkyUp доставив "Аль Бара Шишани" в супроводі конвою до аеропорту Тбілісі в неділю, 17 травня. Справа ватажка ІДІЛ буде слухатися в Тбіліському міському суді.

 

Что было раньше: Служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США задержала в Киевской области одного из ключевых террористов "Исламского государства".

Темы: СБУГрузиятерроризм


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