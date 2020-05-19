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Українські воїни знищили одного російського окупанта — ООС

Вівторок, 19 травня 2020, 07:09

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Українські бійці знищили одного російського окупанта.

Джерело: ООС

Деталі: противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Отримавши адекватну відповідь від підрозділів ООС, противник припинив обстріли.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. За даними розвідки, 18 травня українські воїни знищили одного російського окупанта.

Дослівно: "Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Оріхового відкривали вогонь з 120 мм та 82 мм мінометів. Захисників Новотошківського ворог обстріляв з мінометів 120-го калібру. У відповідь наші військовослужбовці рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".

Теми: ООСвійнаРосія


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