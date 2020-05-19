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Украинские воины уничтожили одного российского оккупанта — ООС

Вторник, 19 мая 2020, 07:09
Украинские воины уничтожили одного российского оккупанта — ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские воины уничтожили одного российского оккупанта.

Источник: ООС

Детали: противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Получив адекватный ответ от подразделений ООС, противник прекратил обстрелы.

Потерь среди украинских защитников не было. По данным разведки, 18 мая украинские воины уничтожили одного российского оккупанта.

Дословно: "С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Север "у Орехова открывали огонь из 120 мм и 82 мм минометов. Защитников Новотошковское враг обстрелял из минометов 120-го калибра. В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.

 За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".

Темы: ООСвойнаРосcия
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