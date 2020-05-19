Украинские воины уничтожили одного российского оккупанта — ООС
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские воины уничтожили одного российского оккупанта.
Источник: ООС
Детали: противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Получив адекватный ответ от подразделений ООС, противник прекратил обстрелы.
Потерь среди украинских защитников не было. По данным разведки, 18 мая украинские воины уничтожили одного российского оккупанта.
Дословно: "С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Север "у Орехова открывали огонь из 120 мм и 82 мм минометов. Защитников Новотошковское враг обстрелял из минометов 120-го калибра. В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".