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Украинские воины уничтожили одного российского оккупанта — ООС

Вторник, 19 мая 2020, 07:09

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские бойцы уничтожили одного российского оккупанта.

Источник: ООС

Детали: противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Получив адекватный ответ от подразделений ООС, противник прекратил обстрелы.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было. По данным разведки, 18 мая украинские воины уничтожили одного российского оккупанта.

Дословно: "С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Север "у Орехова открывали огонь из 120 мм и 82 мм минометов. Защитников Новотошковское враг обстрелял из минометов 120-го калибра. В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.

 За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".

Темы: ООСвойнаРосcия


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