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Трамп висунув ультиматум ВООЗ через коронавірус

Вівторок, 19 травня 2020, 09:47

Президент США Дональд Трамп написав лист главі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з погрозою назавжди зупинити американське фінансування організації через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", направлений лист Трамп опублікував у своєму офіційному Twitter-акаунті.

У листі Трамп заявив, що дає ВООЗ 30-денний термін, аби здійснити "істотні поліпшення". В іншому випадку організація ризикує втратити фінансування США або й взагалі членство країни. 

Президент США, зокрема, звинуватив ВООЗ у відсутності незалежності від Китаю. За його словами, організація постійно ігнорувала "достовірні повідомлення" про поширення вірусу в Ухані на початку грудня або й раніше.

Трамп підкреслив, що ВООЗ відклала надзвичайну декларацію під тиском китайського президента Сі Цзіньпіна. Також він критикує похвалу Китаю за його прозорість, у той час як повідомлення стверджують про цензуру та відсутність міжнародної співпраці з боку Пекіна.

"Єдиний вихід для Всесвітньої організації охорони здоров'я - це якщо вона дійсно зможе продемонструвати незалежність від Китаю", - заявив Трамп. 

Він закликав ВООЗ взяти на себе зобов'язання "істотно поліпшити ситуацію" протягом 30 днів, не уточнюючи, що має на увазі.

Раніше Трамп призупинив фінансування ВООЗ, заявивши, що організація "не виконала свій головний обов’язок".

До того він назвав ВООЗ "маріонеткою" Китаю

"Українська правда" у Threads

Теми: Трампкоронавірусохорона здоров'я
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