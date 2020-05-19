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Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ из-за коронавируса

Вторник, 19 мая 2020, 09:47

Президент США Дональд Трамп написал письмо главе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с угрозой навсегда остановить американское финансирование организации из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", направленное письмо Трамп опубликовал в своем официальном Twitter-аккаунте.

В письме Трамп заявил, что дает ВОЗ 30-дневный срок, чтобы осуществить "существенные улучшения". В противном случае организация рискует потерять финансирование США или вообще членство страны.

Президент США, в частности, обвинил ВОЗ в отсутствии независимости от Китая. По его словам, организация постоянно игнорировала "достоверные сообщения" о распространении вируса в Ухане в начале декабря или раньше.

Трамп подчеркнул, что ВОЗ отложила чрезвычайную декларацию под давлением китайского президента Си Цзиньпина. Также он критикует похвалу Китая за его прозрачность, в то время как сообщения утверждают о цензуре и отсутствии международного сотрудничества со стороны Пекина.

"Единственный выход для Всемирной организации здравоохранения - это если она действительно сможет продемонстрировать независимость от Китая", - заявил Трамп.

Он призвал ВОЗ взять на себя обязательство "существенно улучшить ситуацию" в течение 30 дней, не уточняя, что имеет в виду.

Ранее Трамп приостановил финансирование ВОЗ, заявив, что организация "не выполнила свою главную обязанность".

До этого он назвал ВОЗ "марионеткой" Китая.

Темы: Трампкоронавирусздравоохранение
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