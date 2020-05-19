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Заступниця міністра юстиції заявила, що хтось вдерся до її кабінету

Вівторок, 19 травня 2020, 10:16

До кабінету заступниці міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольги Онищук пробралися невідомі, вона звернулася до правоохоронців.

Джерело: Facebook-сторінка Онищук

Пряма мова: "До мого робочого кабінету навідалися непрохані "гості" (хоча й не голуби, але нагадити встигли), які навіть не приховували слідів своєї присутності (замки у дверях спиляли і замінили ригелі, залишивши серцевину), і я не виключаю, що, можливо, залишили й інші візитівки і "сюрпризи" на згадку, аби тримати мене у страху і постійній напрузі.

 

Відповідну заяву про вчинення кримінального правопорушення до Національної поліції вже скеровано. Наразі з’ясовуються всі обставини цього "візиту", перевіряємо приміщення на наявність вибухівки та отруйних речовин".

Деталі: Онищук повідомила, що кілька місяців тому писала про систематичні погрози та залякування.

 

Вона відчуває, що за нею ведуть "стороннє" спостереження та намагаються дискредитувати чесне ім’я і ділову репутацію.

Заступниця міністра пише, що наразі зростає незадоволення різних "груп впливу" рішеннями Міністерства юстиції. На її думку, до злому причетні "рейдери".

 
 

Українська правда
Теми: Мін'юстполіціярейдерство


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