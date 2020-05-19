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Заместитель министра юстиции заявила, что кто-то ворвался в ее кабинет

Вторник, 19 мая 2020, 10:16

В кабинет заместителя министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольги Онищук пробрались неизвестные, она обратилась в полицию.

Источник: Facebook-страница Онищук

Прямая речь: "К моему рабочему кабинету наведались непрошеные "гости" (хотя и не голуби, но нагадить успели), которые даже не скрывали следов своего присутствия (замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину), и я не исключаю, что, возможно, оставили и другие визитки и "сюрпризы" на память, чтобы держать меня в страхе и постоянном напряжении.

 

Соответствующее заявление о совершении уголовного преступления в Национальную полицию уже направлено. Сейчас выясняются все обстоятельства этого "визита", проверяем помещение на наличие взрывчатки и ядовитых веществ".

Детали: Онищук сообщила, что несколько месяцев назад писала о систематических угрозы и запугивании.

 

Она чувствует, что за ней ведут "инородное" наблюдение и пытаются дискредитировать честное имя и деловую репутацию.

Заместитель министра пишет, что сейчас растет недовольство различных "групп влияния" решениями Министерства юстиции. По ее мнению, к взлому причастны "рейдеры".

 
 

Украинская правда
Темы: Минюстполициярейдерство


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