У 2020 році РФ видала понад 100 тисяч паспортів українцям – росЗМІ

За перші чотири місяці 2020 року Росія надала громадянство більш ніж 161 тисячі чоловік, серед них понад 100 тисяч громадяни України.

Джерело: МВС РФ, російське "РБК"

Дослівно: "У 2019 відбувся різкий приріст отримання російського громадянства серед вихідців з України - їх частка збільшилася відразу в два рази, до 60%, а в першому кварталі 2020 року сягнула 67% - російські паспорти отримали 108,5 тис. громадян України".

Деталі: Відзначається, що серед отримали російське громадянство найбільше людей з окремих регіонів Донецької і Луганської областей, для яких в Росії діє спрощена система отримання паспортів.

За період з початку 2016 року по перший квартал 2020 року частка українців серед одержувачів російських паспортів склала 46,6%, або 676,8 тис. осіб.

Наступні у рейтингу з отримання паспортів РФ уродженці Казахстану, Таджикистану, Вірменії, Узбекистану, Молдови, Азербайджану, Киргизстану, потім люди без громадянства, а замикають десятку громадяни Білорусі.

Нагадаємо: Станом на лютий 2020 року понад 950 тисяч осіб з реєстрацією на окупованих територіях Донбасу отримали біометричні паспорти для виїзду за кордон.