Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Майже мільйон громадян з пропискою ОРДЛО мають українську "біометрику"

Понеділок, 24 лютого 2020, 12:07
Майже мільйон громадян з пропискою ОРДЛО мають українську біометрику

Станом на лютий 2020 року понад 950 тисяч осіб з реєстрацією на окупованих територіях Донбасу отримали біометричні паспорти для виїзду за кордон.

Джерело: Державна міграційна служба України у відповідь на запит DW

Деталі: За даними відомства, українцям, прописаним на території ОРДЛО, видали 950 405 українських паспортів для виїзду за кордон.

Також станом на 12 лютого оформлено та видано 150 466 паспортів для виїзду українців за кордон, що мали реєстрацію в Криму або Севастополі.

Згідно з останнім переписом населення України, у 2001 році в Донецькій та Луганській областях проживали майже 7,5 мільйонів людей.

Нагадаємо: на початку місяця СБУ затримала "ексчиновника" окупованого Криму, який приїхав по біометрику.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: паспортОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
паспорт
Фукс отримав посвідку на проживання у Британії завдяки схемі із "золотою візою" − ЗМІ
Під час обшуку в Петербурзі знайшли фальшиві паспорти Пригожина – ЗМІ
У МЗС спростували проблеми з оформленням паспортів за кордоном
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: