Станом на лютий 2020 року понад 950 тисяч осіб з реєстрацією на окупованих територіях Донбасу отримали біометричні паспорти для виїзду за кордон.

Джерело: Державна міграційна служба України у відповідь на запит DW

Деталі: За даними відомства, українцям, прописаним на території ОРДЛО, видали 950 405 українських паспортів для виїзду за кордон.

Також станом на 12 лютого оформлено та видано 150 466 паспортів для виїзду українців за кордон, що мали реєстрацію в Криму або Севастополі.

Згідно з останнім переписом населення України, у 2001 році в Донецькій та Луганській областях проживали майже 7,5 мільйонів людей.

Нагадаємо: на початку місяця СБУ затримала "ексчиновника" окупованого Криму, який приїхав по біометрику.