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В 2020 году РФ выдала более 100 тысяч паспортов украинцам – росСМИ

Вторник, 19 мая 2020, 11:17

За первые четыре месяца 2020 года Россия предоставила гражданство более чем 161 тысяче человек, среди них более 100 тысяч граждане Украины.

Источник: МВД РФ, российское "РБК"

Дословно: "В 2019 году произошел резкий прирост получения российского гражданства среди выходцев из Украины — их доля увеличилась сразу в два раза, до 60%, а в первом квартале 2020 года достигла 67% — российские паспорта получили 108,5 тыс. граждан Украины".

Детали: Отмечается, что среди получивших российское гражданство больше всего людей из отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, для которых в России действует упрощенная система получения паспортов.

За период с начала 2016 года по первый квартал 2020 года доля украинцев среди получателей российских паспортов составила 46,6%, или 676,8 тыс. человек.

Следующие в рейтинге получивших паспорта РФ уроженцы Казахстана, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Молдовы, Азербайджана, Кыргызстана, затем люди без гражданства, а замыкают десятку граждане Беларуси.

Напомним: По состоянию на февраль 2020 года более 950 000 человек с регистрацией на оккупированных территориях Донбасса получили биометрические паспорта для выезда за границу.

Темы: Росcияпаспорт УкраинагражданствоДонбасс


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