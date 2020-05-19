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Поліція оштрафувала три нічні клуби у Києві: відкрилися попри карантин

Вівторок, 19 травня 2020, 11:23

Столичні правоохоронці склали адмінпротоколи на керівників трьох нічних клубів, які відновили свою роботу попри карантин.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно поліція: "За роботу розважальних закладів, попри заборону в умовах карантину, поліцейські склали три адміністративні протоколи".

Деталі: Відзначається, що про діяльність нічних клубів у Печерському та Шевченківському районах Києва правоохоронці дізналися під час моніторингу інтернету.

Після перевірки цієї інформації на керівників цих закладів склали 3 протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Правопорушникам загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

Що було раніше: 18 травня мер Києва Віталій Кличко звернувся до поліції з вимогою перевірити всі нічні клуби столиці. Він повідомив, що міська влада не дозволяла відкривати нічні клуби та інші розважальні заклади, але деякі з них працюють.

Передісторія: 

  • Днями в соцмережах з’явилися фото і відео з елітного столичного нічного клубу Queen, який, очевидно, працює попри карантинні обмеження. Відвідувачі клубу зокрема виклали кадри з вечірки, що відбулася в ніч з 15 на 16 травня.

Українська правда
Теми: Київкарантинкоронавірусполіція


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