Поліція оштрафувала три нічні клуби у Києві: відкрилися попри карантин
Столичні правоохоронці склали адмінпротоколи на керівників трьох нічних клубів, які відновили свою роботу попри карантин.
Джерело: пресслужба поліції Києва
Дослівно поліція: "За роботу розважальних закладів, попри заборону в умовах карантину, поліцейські склали три адміністративні протоколи".
Деталі: Відзначається, що про діяльність нічних клубів у Печерському та Шевченківському районах Києва правоохоронці дізналися під час моніторингу інтернету.
Після перевірки цієї інформації на керівників цих закладів склали 3 протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Правопорушникам загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень.
Що було раніше: 18 травня мер Києва Віталій Кличко звернувся до поліції з вимогою перевірити всі нічні клуби столиці. Він повідомив, що міська влада не дозволяла відкривати нічні клуби та інші розважальні заклади, але деякі з них працюють.
Передісторія:
- Днями в соцмережах з’явилися фото і відео з елітного столичного нічного клубу Queen, який, очевидно, працює попри карантинні обмеження. Відвідувачі клубу зокрема виклали кадри з вечірки, що відбулася в ніч з 15 на 16 травня.