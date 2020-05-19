Полиция оштрафовала три ночных клуба в Киеве: открылись несмотря на карантин
Столичные правоохранители составили админпротоколы на руководителей трех ночных клубов, которые возобновили свою работу несмотря на карантин.
Источник: пресс-служба полиции Киева
Дословно полиция: "За работу развлекательных заведений, несмотря на запрет в условиях карантина, полицейские составили три административных протокола".
Детали: Отмечается, что о деятельности ночных клубов в Печерском и Шевченковском районах Киева правоохранители узнали во время мониторинга интернета.
После проверки этой информации на руководителей этих учреждений составили 3 протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. Правонарушителям грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.
Что было раньше: 18 мая мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию с требованием проверить все ночные клубы столицы. По его словам, городские власти не разрешали открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения, но некоторые из них работают.
Предыстория:
- На днях в соцсетях появились фото и видео из элитного столичного ночного клуба Queen, который, очевидно, работает несмотря на карантин. Посетители клуба частности выложили кадры с вечеринки, состоявшейся в ночь с 15 на 16 мая.