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Полиция оштрафовала три ночных клуба в Киеве: открылись несмотря на карантин

Вторник, 19 мая 2020, 11:23
Полиция оштрафовала три ночных клуба в Киеве: открылись несмотря на карантин

Столичные правоохранители составили админпротоколы на руководителей трех ночных клубов, которые возобновили свою работу несмотря на карантин.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно полиция: "За работу развлекательных заведений, несмотря на запрет в условиях карантина, полицейские составили три административных протокола".

Детали: Отмечается, что о деятельности ночных клубов в Печерском и Шевченковском районах Киева правоохранители узнали во время мониторинга интернета.

После проверки этой информации на руководителей этих учреждений составили 3 протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. Правонарушителям грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

Что было раньше: 18 мая мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию с требованием проверить все ночные клубы столицы. По его словам, городские власти не разрешали открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения, но некоторые из них работают.

Предыстория: 

  • На днях в соцсетях появились фото и видео из элитного столичного ночного клуба Queen, который, очевидно, работает несмотря на карантин. Посетители клуба частности выложили кадры с вечеринки, состоявшейся в ночь с 15 на 16 мая.

Украинская правда

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Темы: Киевкарантинкоронавирусполиция
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