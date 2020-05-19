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У Києві за добу три жертви COVID-19

Вівторок, 19 травня 2020, 12:06
У Києві за добу три жертви COVID-19

За минулу добу у 38 киян підтвердили захворювання на коронавірус, троє людей 18 травня померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн пресконференції 19 травня

Пряма мова: "Кількість мешканців міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 38 людей. Серед них 8 медиків. За минулу добу від коронавірусу померли 3 людей". 

 

Деталі: Серед нових хворих 23 жінки (від 29 до 87 років), 2 дівчинки (2 та 3 роки), 12 чоловіків (від 24 до 58 років) та хлопчик 9 років.  

До лікарень госпіталізували 8 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції.

Загалом у столиці 2358 підтверджених випадків коронавірусу, 285 осіб подолали хворобу, померли від вірусу 52 людини.

За словами Кличка, найстаршій жертві COVID-19 було 87 років, наймолодшій – 25 років. Вони мали тяжкі супутні патології.

Загалом серед тих, хто помер у Києві, 58%  –люди старші 65-70 років, 25% – 50-64 років, 15% – ті, кому було до 49 років та 2 % – від 18 до 29 років. Більшість з них мали хронічні захворювання (цукровий діабет, гіпертонія, ожиріння).  

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: 

  • За добу 18 травня в Україні виявлено 260 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, померли від неї 13 хворих, одужали 356 пацієнтів, ще 945 осіб мають підозру.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївВіталій Кличкокоронавірусжертви
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