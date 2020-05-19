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В Киеве за сутки три жертвы COVID-19

Вторник, 19 мая 2020, 12:06
В Киеве за сутки три жертвы COVID-19

За минувшие сутки у 38 киевлян подтвердили заболевания коронавирусом, трое человек 18 мая умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн пресс конференции 19 мая

Прямая речь: "Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 38 человек. Среди них 8 медиков. За минувшие сутки от коронавируса умерли 3 человека". 

 

Детали: Среди новых больных 23 женщины (от 29 до 87 лет), 2 девочки (2 и 3 года), 12 мужчин (от 24 до 58 лет) и мальчик 9 лет.

В больницы были госпитализированы 8 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции.

Всего в столице 2358 подтвержденных случаев коронавируса, 285 человек преодолели болезнь, умерли от вируса 52 человека.

По словам Кличко, самой старшей жертве COVID-19 было 87 лет, самой молодой – 25 лет. Они имели тяжелые сопутствующие патологии.

В целом среди тех, кто умер в Киеве, 58% – люди старше 65-70 лет, 25% – 50-64 лет, 15% – те, кому было до 49 лет и 2% - от 18 до 29 лет. Большинство из них имели хронические заболевания (сахарный диабет, гипертония, ожирение).

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: 

Ирина Балачук, УП
Темы: КиевВиталий Кличкокоронавирусжертвы
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