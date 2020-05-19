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Арахамія каже, що побачивши очільника МОЗ "в бою", поміняв до нього ставлення

Вівторок, 19 травня 2020, 12:32
Арахамія каже, що побачивши очільника МОЗ в бою, поміняв до нього ставлення

В "Слугу народу" вважають міністра охорони здоров'я Максима Степанова ефективним менеджером, у якого є конкретна дорожня карта.

Джерело: глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Якщо чесно, у мене спочатку було скептичне ставлення до нинішнього міністра, але побачивши його в бою, воно сильно змінилося в позитивний бік. Він все-таки менеджер, а там дійсно потрібен менеджер. Крім того, я ще побачив презентацію, як він, перебуваючи на посаді голови Одеської обласної держадміністрації, втілив у життя ідею телемедицини (до речі, Одеська область - єдина, яка повністю реалізувала цю програму).

Телемедицина з нашим досить низьким рівнем урбанізації, дуже необхідний напрям. В Україні багато маленьких сіл, віддалених від регіональних центрів з їхніми клініками і лікарями різних профілів, і телемедицина, по суті, - це єдиний порятунок у цій ситуації".

Деталі: За словами Арахамії, у Степанова є конкретна дорожня карта, "просто карантин, викликаний пандемією коронавірусу, збив трохи пріоритети". Глава владної фракції вважає, що після виходу країни з карантину, міністр повернеться на шлях впровадження телемедицини, з розширення цього пілота з Одеської області на всю країну.

Щодо медичної реформи Арахамія зазначив, що "не фахівець з медицини ... але йому здається, що другий етап реформи в медицині, в якому Україна зараз знаходиться, - це як операція на працюючому серці".

Пряма мова: "Уже запущені механізми, які повернути назад неможливо, але при цьому відкоригувати багато речей кардинально необхідно і це доводиться робити на ходу. Природно, при цьому виникають побічні ефекти і їх треба мінімізувати. Після виходу з карантину і переходу в звичайний режим роботи парламенту, ми заслухаємо міністра щодо другого етапу реформ, почуємо, які механізми пропонуються, яким чином ми будемо, не зупиняючи процес, коригувати його, щоб мінімізувати негативні ефекти".

Нагадаємо: Фракція "Голос" ініціювала збір голосів на відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я.

Нардепи звертають увагу на ситуацію з захистом медиків від коронавірусної хвороби.  За словами Олександри Устінової, МОЗ спершу купив костюми для медиків втричі дорожчі – по 488 грн, а тепер ще й ті костюми лікарі не отримують. На думку депутатки від "Голосу", цим МОЗ вчиняє "масове вбивство" медиків.

Теми: МОЗСлуга народу
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