Арахамия говорит, что увидев министра здравоохранения "в бою", поменял к нему отношение

В "Слуге народа" считают министра здравоохранения Максима Степанова эффективным менеджером, у которого есть конкретная дорожная карта.

Источник: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Если честно, у меня поначалу было скептическое отношение к нынешнему министру, но увидев его в бою, оно сильно изменилось в позитивную сторону. Он все-таки менеджер, а там действительно нужен менеджер. Кроме того, я еще увидел презентацию, как он, будучи главой Одесской областной госадминистрации, воплотил в жизнь идею телемедицины (кстати, Одесская область - единственная, которая полностью реализовала эту программу).

Телемедицина с нашим довольно низким уровнем урбанизации, очень необходимое направление. В Украине много маленьких сел, удаленных от региональных центров с их клиниками и врачами разных профилей, и телемедицина, по сути, - это единственное спасение в этой ситуации".

Детали: По словам Арахамии, у Степанова есть конкретная дорожная карта, "просто карантин, вызванный пандемией коронавируса, сбил немного приоритеты". Глава властной фракции считает, что после выхода страны из карантина, министр вернется на стезю по внедрению телемедицины, по расширению этого пилота из Одесской области на всю страну.

Относительно медицинской реформы Арахамия отметил, что "не специалист по медицине… но ему кажется, что второй этап реформы в медицине, в котором Украина сейчас находится, - это как операция на работающем сердце".

Прямая речь: "Уже запущены механизмы, которые обратить назад невозможно, но при этом откорректировать многие вещи кардинально необходимо и это приходится делать на ходу. Естественно, при этом возникают побочные эффекты и их надо минимизировать. После выхода из карантина и перехода в обычный режим работы парламента, мы заслушаем министра по второму этапу реформ, услышим, какие механизмы предлагаются, каким образом мы будем, не останавливая процесс, корректировать его, чтобы минимизировать негативные эффекты".

Напомним: Фракция "Голос" инициировала сбор голосов на отставку Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Нардепы обращают внимание на ситуацию с защитой медиков от коронавирусной болезни. По словам Александры Устиновой, МЗ сначала купил костюмы для медиков втрое дороже - по 488 грн, а теперь еще и те костюмы врачи не получают. По мнению депутата от "Голоса", этим Минздрав совершает "массовое убийство" медиков.