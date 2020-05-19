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На місцевих виборах "Слуга народу" продовжить політичне цунамі – Арахамія

Вівторок, 19 травня 2020, 13:29

В "Слузі народу" вірять, що місцеві вибори в Україні відбудуться восени 2020 року, і мають намір вести у владу "нових людей".

Джерело: глава фракції Давид Арахамія в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми хочемо на місцевих виборах продовжити наше політичне цунамі. Дивіться, в цьому історична місія "Слуги народу". Ми повинні перезапустити політичну систему. Чи будуть від цього побічні ефекти? Звичайно ж, будуть. Але це потрібно зробити, тому що за 25 років всі намагаються просто домовитися. І зараз нас всі схиляють до цього. Нам кажуть: "Хлопці, ви ніколи не зробите місцеві вибори! Давайте сядемо і домовимося!".

Ну, якщо сядемо і домовимося, то тоді навіщо ми взагалі прийшли?!".

Деталі: На запитання чи впевнений він, що місцеві вибори в Україні відбудуться восени цього року, Арахамія відповів: "так, звичайно".

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Теми: Слуга народувибори


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