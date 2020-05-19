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На местных выборах "Слуга народа" продолжит политическое цунами – Арахамия

Вторник, 19 мая 2020, 13:29

В "Слуге народа" верят, что местные выборы в Украине состоятся осенью 2020 года, и намерены вести во власть "новых людей".

Источник: глава фракции Давид Арахамия в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы хотим на местных выборах продолжить наше политическое цунами. Смотрите, в этом историческая миссия "Слуги народа". Мы должны перегрузить политическую систему. Будут от этого побочные эффекты? Конечно же, будут. Но это нужно сделать, потому что за 25 лет все пытаются просто договориться. И сейчас нас все склоняют к  этому. Нам говорят: "Ребята, вы никогда не сделаете местные выборы! Давайте сядем и договоримся!".

Ну, если сядем и договоримся, то тогда зачем мы вообще пришли?!".

Детали: На вопрос уверен ли он, что местные выборы в Украине состоятся осенью этого года, Арахамия ответил: "да, конечно".

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Темы: Слуга народавиборы


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