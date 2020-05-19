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На Харківщині одужав наймолодший пацієнт з COVID-19

Вівторок, 19 травня 2020, 13:33

У Харківській області одужала 5-місячна дитина, у якої був підтверджений коронавірус.

Джерело: голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер у Telegram

Пряма мова: "(За добу – ред.) одужало 25 осіб. Так, на сьогодні в нас уже 186 осіб, які перемогли коронавірус. Серед них і п’ятимісячний хлопчик з Лозівського району – наш наймолодший хворий". 

 



Деталі: За словами Кучера, за останню добу в області лабораторно підтвердили 26 випадків захворювання на COVID-19 – у мешканців Харкова, Чугуївського, Золочівського, Зачепилівського та Лозівського районів.

Загалом в області госпіталізовані 256 осіб (5 у реанімації: 2 людини підключено до апарату ШВЛ, 3 – на кисневій підтримці).

З підозрою на коронавірус госпіталізовано 124 особи, 47 – на самоізоляції̈.

Загалом в області підтвердили 815 випадків коронавірусу, 186 людей̆ одужали, 30 людей̆ померли.

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Передісторія: 

  • За добу 18 травня в Україні виявлено 260 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, померли від неї 13 хворих, одужали 356 пацієнтів, ще 945 осіб мають підозру.

Українська правда
Теми: Харківська областькоронавірускарантин


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