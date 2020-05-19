На Харківщині одужав наймолодший пацієнт з COVID-19
У Харківській області одужала 5-місячна дитина, у якої був підтверджений коронавірус.
Джерело: голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер у Telegram
Пряма мова: "(За добу – ред.) одужало 25 осіб. Так, на сьогодні в нас уже 186 осіб, які перемогли коронавірус. Серед них і п’ятимісячний хлопчик з Лозівського району – наш наймолодший хворий".
Деталі: За словами Кучера, за останню добу в області лабораторно підтвердили 26 випадків захворювання на COVID-19 – у мешканців Харкова, Чугуївського, Золочівського, Зачепилівського та Лозівського районів.
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Загалом в області госпіталізовані 256 осіб (5 у реанімації: 2 людини підключено до апарату ШВЛ, 3 – на кисневій підтримці).
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З підозрою на коронавірус госпіталізовано 124 особи, 47 – на самоізоляції̈.
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Загалом в області підтвердили 815 випадків коронавірусу, 186 людей̆ одужали, 30 людей̆ померли.
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Передісторія:
- За добу 18 травня в Україні виявлено 260 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, померли від неї 13 хворих, одужали 356 пацієнтів, ще 945 осіб мають підозру.