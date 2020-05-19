На Харьковщине выздоровел самый маленький пациент с COVID-19

В Харьковской области выздоровел 5-месячный ребенок, у которого был подтвержден коронавирус.

Источник: председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в Telegram

Прямая речь: "(За сутки – ред.) выздоровели 25 человек. Так, на сегодня у нас уже 186 человек, которые победили коронавирус. Среди них и пятимесячный мальчик из Лозовского района – наш самый маленький больной".

Детали: По словам Кучера, за последние сутки в области лабораторно подтвердили 26 случаев заболевания COVID-19 – у жителей Харькова, Чугуевского, Золочевского, Зачепиловского и Лозовского районов.

Всего в области госпитализированы 256 человек (5 в реанимации: 2 человека подключены к аппарату ИВЛ, 3 – на кислородной поддержке).

С подозрением на коронавирус госпитализированы 124 человека, 47 – на самоизоляциӥ.

Всего в области подтвердили 815 случаев коронавируса, 186 людей̆ выздоровели, 30 людей̆ умерли.

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