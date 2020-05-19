ВАКС пояснює, чому скасував заочний арешт міністра часів Януковича

Вищий антикорупційний суд скасував рішення про заочний арешт колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка, тому що сторона обвинувачення не надала доказів оголошення ексчиновника у міжнародний розшук.

Джерело: роз’яснення ВАКС

Деталі: У суді зазначають, що згідно із законодавством, обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності особи можливе лише за обов’язкової наявності одночасно таких передумов як набуття цією особою статусу підозрюваного та оголошення її в міжнародний розшук.

Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду погодилась із висновком слідчої судді про те, що Клименко набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні.

Разом з тим, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що суд першої інстанції зробив помилковий висновок про те, що підозрюваний у кримінальному провадженні вважається таким, що оголошений в міжнародний розшук.

Дослівно ВАКС: "Колегією суддів встановлено, що 10.06.2019 у рамках кримінального провадження прокурор військової прокуратури дійсно прийняв процесуальне рішення у формі постанови, яким у порядку ст. 281 КПК оголосив міжнародний розшук підозрюваного.

Проте, стороною обвинувачення не долучено жодних доказів, які б свідчили про вчинення органом досудового розслідування будь-яких дій, направлених на реалізацію відповідної постанови, зокрема доказів внесення відомостей про оголошення особи в міжнародний розшук до ЄРДР та надіслання запиту про оголошення розшуку до Національного Центрального Бюро Інтерполу в Україні".

Деталі: У ВАКС зазначають, що в листопаді 2019 року здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні було доручено НАБУ, а процесуальне керівництво - прокурорам САП, раніше досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали прокурори Головної військової прокуратури ГПУ, які й подали клопотання про обрання запобіжного заходу.

Судді також наголошують, що це рішення суду не позбавляє сторону обвинувачення права повторного звернення із відповідним клопотанням до слідчого судді в разі усунення вказаних недоліків і не є підставою для звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності чи закриття провадження. Досудове розслідування продовжується.

Додатково: У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі УП зазначили, що рішення звертатись чи ні з повторним клопотанням про заочний арешт для Клименка прийматимуть після вивчення повної ухвали суду.