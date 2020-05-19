ВАКС объясняет, почему отменил заочный арест министра времен Януковича

Высший антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, потому что сторона обвинения не предоставила доказательств объявления экс-чиновника в международный розыск.

Источник: разъяснение ВАКС

Детали: В суде отмечают, что согласно законодательству, избрание судом меры пресечения в виде содержания под стражей в отсутствие лица возможно лишь при обязательном наличии одновременно следующих предпосылок: статус подозреваемого и объявление его в международный розыск.

Коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда согласилась с выводом следственной судьи о том, что Клименко получил статус подозреваемого в уголовном производстве.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что суд первой инстанции сделал ошибочный вывод о том, что подозреваемый в уголовном производстве считается объявленным в международный розыск.

Дословно ВАКС: "Коллегией судей установлено, что 10.06.2019 в рамках уголовного производства прокурор военной прокуратуры действительно принял процессуальное решение в форме постановления, которым в порядке ст. 281 УПК объявил международный розыск подозреваемого.

Однако, сторона обвинения не приобщила никаких доказательств, свидетельствующих о совершении органом досудебного расследования любых действий, направленных на реализацию соответствующего постановления, в частности доказательств внесения сведений об объявлении лица в международный розыск в ЕРДР и направления запроса об объявлении розыска в Национальное Центральное Бюро Интерпола в Украине".

Детали: В ВАКС отмечают, что в ноябре 2019 года осуществление досудебного расследования в этом уголовном производстве было поручено НАБУ, а процессуальное руководство - прокурорам САП, ранее досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляли прокуроры Главной военной прокуратуры ГПУ, которые и подали ходатайство об избрании меры пресечения.

Судьи также подчеркивают, что это решение суда не лишает сторону обвинения права повторного обращения с соответствующим ходатайством к следственному судье в случае устранения указанных недостатков и не является основанием для освобождения подозреваемого от уголовной ответственности или закрытия производства. Досудебное расследование продолжается.