У Києві показали, як утилізують використані маски і рукавички

Контейнери з використаними засобами індивідуального захисту спалюють у Києві у спеціальній печі при 750 градусах, а рештки – при температурі 1200 градусів.



Джерело: депутат Київради, голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий у Facebook

Дослівно: "Спалювання використаних масок та рукавичок проводиться у два етапи. Спочатку контейнери з відходами знищують у спеціальній печі при 750 градусах. Після цього рештки – при температурі 1200 градусів".

Деталі: За словами депутата, при згорянні утворюються гази, які спершу проходять через скрубер (систему очищення), і тільки потім потрапляють в атмосферу.

Яловий уточнив, що спалювати використані маски і рукавички саме таким чином важливо з двох причин: щоб вони не стали сміттєвою проблемою Києва (маски і рукавички не піддаються переробці й розкладаються близько ста років) і щоб знищити віруси та бактерії, які можуть на них залишатися і потенційно загрожувати людям.

Що було раніше: З 13 травня у Києві запрацювали 14 пунктів зі збору використаних засобів індивідуального захисту.