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В Киеве показали, как утилизируют использованные маски и перчатки

Вторник, 19 мая 2020, 14:19

Контейнеры с использованными средствами индивидуальной защиты сжигают в Киеве в специальной печи при 750 градусах, а остатки – при температуре 1200 градусов.

Источник: депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой в Facebook

Дословно: "Сжигание использованных масок и перчаток проводится в два этапа. Сначала контейнеры с отходами уничтожают в специальной печи при 750 градусах. После этого остатки – при температуре 1200 градусов". 

 

Детали: По словам депутата, при сгорании образуются газы, которые сначала проходят через скруббер (систему очистки), и только потом попадают в атмосферу. 

 

Яловый уточнил, что сжигать использованные маски и перчатки именно таким образом важно по двум причинам: чтобы они не стали мусорной проблемой Киева (маски и перчатки не поддаются переработке и разлагаются около ста лет) и чтобы уничтожить вирусы и бактерии, которые могут на них оставаться и потенциально угрожать людям.

Что было раньше: С 13 мая в Киеве заработали 14 пунктов по сбору использованных средств индивидуальной защиты.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирускарантин


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