Рада надумала перейменувати День захисника України

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про перейменування Дня захисника України.

Джерело: засідання парламенту у вівторок

Детали: За відповідне рішення свій голос віддав 261 депутат.

Автором законопроєкту 2325 є депутатка від "Слуги народу" Марина Бардіна.

На її переконання, свято має називатися "День захисників України" з метою вшанування мужності та героїзму не лише чоловіків, а й жінок.

За словами Бардіної, з відповідною ініціативою до неї з колегами звернулися жінки з Української асоціації представниць правоохоронних органів.

Проте нардепка від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе запропонувала назвати свято "День захисників і захисниць України", щоб окремо підкреслити у назві роль жінок. Цю ідею підтримали у фракції "Батьківщина".

Остаточне рішення щодо кінцевої назви свята ухвалять до другого читання.