Рада решила переименовать День защитника Украины

Верховная Рада приняла за основу законопроект о переименовании Дня защитника Украины.

Источник: заседание парламента во вторник

Детали: За соответствующее решение свой голос отдал 261 депутат.

Автором законопроекта 2325 является депутат от "Слуги народа" Марина Бардина.

По ее убеждению, праздник должен называться "День защитников Украины" с целью чествования мужества и героизма не только мужчин, но и женщин.

По словам Бардиной, с соответствующей инициативой к ней с коллегами обратились женщины из Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов.

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