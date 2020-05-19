Все разделы
Укр / Рус

Рада решила переименовать День защитника Украины

Вторник, 19 мая 2020, 15:14

Верховная Рада приняла за основу законопроект о переименовании Дня защитника Украины.

Источник: заседание парламента во вторник

Детали: За соответствующее решение свой голос отдал 261 депутат.

Автором законопроекта 2325 является депутат от "Слуги народа" Марина Бардина.

По ее убеждению, праздник должен называться "День защитников Украины" с целью чествования мужества и героизма не только мужчин, но и женщин.

По словам Бардиной, с соответствующей инициативой к ней с коллегами обратились женщины из Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов.

Дополняется...

Темы: Верховная Радапразднованиязаконодательство


powered by lun.ua
Главное сегодня

В оккупированном Луганске от коронавируса умер главврач профильной больницы – СМИ

СБУ: Гордон сам инициировал и договаривался об интервью с Поклонской и Гиркиным

Запуск транспорта в Киеве: не более половины салона, маски, перчатки

"Голос" инициирует отставку главы МОЗ, обвиняет Степанова во лжи

фотоЗаместитель министра юстиции заявила, что кто-то ворвался в ее кабинет

Шмыгаль уточнил, как ослабят карантин в среду

Все главные новости...
Верховная Рада
Закон о двойном гражданстве: вопросов больше, чем ответов
Арахамия рассказал, когда Рада может легализовать игорный бизнес
Первый год Зе: реформа парламента
Последние новости
15:14
Рада решила переименовать День защитника Украины
15:09
Украинская правда запускает горячую линию Pravda.SOS
15:08
Рада решила доработать проект закона о медиа
15:05
Смертность медиков в России от СOVID-19 в 16 раз выше, чем в других странах – СМИ
14:57
"Доступные кредиты 5-7-9%": В Минфине рассказали, сколько кредитов выдали банки
14:55
Венецианская комиссия рассмотрит украинский проект закона о референдуме
14:27
Полиция задержала четырех бандитов, которые похитили и пытали ветерана АТО
14:26
Арахамия рассказал, когда Рада может легализовать игорный бизнес
14:19
фотоВ Киеве показали, как утилизируют использованные маски и перчатки
14:05
ВАКС объясняет, почему отменил заочный арест министра времен Януковича
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!