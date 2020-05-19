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Рада решила переименовать День защитника Украины

Вторник, 19 мая 2020, 15:14
Рада решила переименовать День защитника Украины

Верховная Рада приняла за основу законопроект о переименовании Дня защитника Украины.

Источник: заседание парламента во вторник

Детали: За соответствующее решение свой голос отдал 261 депутат.

Автором законопроекта 2325 является депутат от "Слуги народа" Марина Бардина.

По ее убеждению, праздник должен называться "День защитников Украины" с целью чествования мужества и героизма не только мужчин, но и женщин.

По словам Бардиной, с соответствующей инициативой к ней с коллегами обратились женщины из Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов.

Однако нардеп от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе предложила назвать праздник "День защитников и защитниц Украины", чтобы отдельно подчеркнуть в названии роль женщин. Эту идею поддержали во фракции "Батькивщина".

Окончательное решение касательно окончательного названия праздника примут ко второму чтению.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Верховная Радапразднованиязаконодательство
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