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Міністр юстиції поїв та перевірив платну камеру Львівського СІЗО

Вівторок, 19 травня 2020, 16:38

Міністр юстиції Денис Малюська під час візиту на Львівщину перевірив слідчий ізолятор та платну камеру СІЗО.

Джерело: Facebook-сторінка Мін’юсту

Дослівно: "У рамках експериментального проєкту Мін`юсту щодо створення ліпших умов у СІЗО… перевірили Львівський слідчий ізолятор та подивилися на платну камеру".

 

Деталі: Повідомляється, що вартість платної камери у Львівському СІЗО становить:

  • 1 тисячу гривень за добу,
  • 3,5 тисяч гривень за тиждень,
  • 4 тисячі гривень за місяць.

Разом із міністром відвідала Львівщину і його заступниця Олена Висоцька.

 

Перевірка проходила разом із в.о.начальника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань/пробації Миколою Хомою та начальником Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Юрієм Добошем.

У соцмережі міністр повідомив, що на черзі візити до Чернігова, Харкова та Чернівців.

 
 
 
 
 

Нагадаємо: 18 травня міністр юстиції Денис Малюська попросив привезти йому обід з Лук’янівського СІЗО, щоб перевірити чим годують ув‘язнених.

Українська правда
Теми: МалюськаМін'юстСІЗОЛьвівщинаЛьвів


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