Міністр юстиції поїв та перевірив платну камеру Львівського СІЗО
Міністр юстиції Денис Малюська під час візиту на Львівщину перевірив слідчий ізолятор та платну камеру СІЗО.
Джерело: Facebook-сторінка Мін’юсту
Дослівно: "У рамках експериментального проєкту Мін`юсту щодо створення ліпших умов у СІЗО… перевірили Львівський слідчий ізолятор та подивилися на платну камеру".
Деталі: Повідомляється, що вартість платної камери у Львівському СІЗО становить:
- 1 тисячу гривень за добу,
- 3,5 тисяч гривень за тиждень,
- 4 тисячі гривень за місяць.
Разом із міністром відвідала Львівщину і його заступниця Олена Висоцька.
Перевірка проходила разом із в.о.начальника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань/пробації Миколою Хомою та начальником Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Юрієм Добошем.
У соцмережі міністр повідомив, що на черзі візити до Чернігова, Харкова та Чернівців.
Нагадаємо: 18 травня міністр юстиції Денис Малюська попросив привезти йому обід з Лук’янівського СІЗО, щоб перевірити чим годують ув‘язнених.