Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністр юстиції поїв та перевірив платну камеру Львівського СІЗО

Вівторок, 19 травня 2020, 16:38
Міністр юстиції поїв та перевірив платну камеру Львівського СІЗО

Міністр юстиції Денис Малюська під час візиту на Львівщину перевірив слідчий ізолятор та платну камеру СІЗО.

Джерело: Facebook-сторінка Мін’юсту

Дослівно: "У рамках експериментального проєкту Мін`юсту щодо створення ліпших умов у СІЗО… перевірили Львівський слідчий ізолятор та подивилися на платну камеру".

 

Деталі: Повідомляється, що вартість платної камери у Львівському СІЗО становить:

  • 1 тисячу гривень за добу,
  • 3,5 тисяч гривень за тиждень,
  • 4 тисячі гривень за місяць.

Разом із міністром відвідала Львівщину і його заступниця Олена Висоцька.

 

Перевірка проходила разом із в.о.начальника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань/пробації Миколою Хомою та начальником Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Юрієм Добошем.

У соцмережі міністр повідомив, що на черзі візити до Чернігова, Харкова та Чернівців.

 
 
 
 
 

Нагадаємо: 18 травня міністр юстиції Денис Малюська попросив привезти йому обід з Лук’янівського СІЗО, щоб перевірити чим годують ув‘язнених.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МалюськаМін'юстСІЗОЛьвівщинаЛьвів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Малюська
Глава Мінюсту на фоні останніх скандалів нагадав, що в СІЗО вже готові комфортні камери
Міністр юстиції про підставу для трибуналу над Путіним: Чистий злочин агресії
Мінюст показав умови тримання військовополонених РФ: росіяни приносять користь
Останні новини
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
Усі новини...
Реклама: