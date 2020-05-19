Міністр юстиції поїв та перевірив платну камеру Львівського СІЗО

Міністр юстиції Денис Малюська під час візиту на Львівщину перевірив слідчий ізолятор та платну камеру СІЗО.

Джерело: Facebook-сторінка Мін’юсту

Дослівно: "У рамках експериментального проєкту Мін`юсту щодо створення ліпших умов у СІЗО… перевірили Львівський слідчий ізолятор та подивилися на платну камеру".

Деталі: Повідомляється, що вартість платної камери у Львівському СІЗО становить:

1 тисячу гривень за добу,

3,5 тисяч гривень за тиждень,

4 тисячі гривень за місяць.

Разом із міністром відвідала Львівщину і його заступниця Олена Висоцька.

Перевірка проходила разом із в.о.начальника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань/пробації Миколою Хомою та начальником Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Юрієм Добошем.

У соцмережі міністр повідомив, що на черзі візити до Чернігова, Харкова та Чернівців.

Нагадаємо: 18 травня міністр юстиції Денис Малюська попросив привезти йому обід з Лук’янівського СІЗО, щоб перевірити чим годують ув‘язнених.